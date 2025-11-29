Ac. Viseu
Avançado do Ac. Viseu lembra André Silva no reencontro com Penafiel
Robinho representou o Penafiel entre 2021 e 2025 e partilhou balneário com o irmão de Diogo Jota
Durante a receção do Académico de Viseu ao Penafiel (2-0) na manhã deste sábado, Robinho lembrou André Silva – irmão de Diogo Jota – com quem partilhou balneário nos durienses. O ala de 28 anos representou o Penafiel entre 2021 e 2025, tendo reforçado o Académico no verão.
A homenagem foi subtil, com o nome de André Silva nas costas de Robinho. Nesta senda, o Penafiel lembra o avançado em todos os jogos, tanto no equipamento como aquando da fotografia de grupo.
