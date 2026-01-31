O Académico de Viseu retomou o trilho das vitórias na receção ao Torreense (1-0), em encontro da 20.ª jornada da II Liga. Na tarde deste sábado, os “Viriatos” enviaram uma mensagem de solidariedade para Leiria antes do apito inicial.

Numa primeira parte turbulenta, o avançado João Guilherme inaugurou o marcador aos 32 minutos, atingindo o quinto golo na época.

Antes do intervalo, o extremo Dany Jean – do Torreense – pontapeou uma bola na direção do banco do Ac. Viseu, gerando um lamentável episódio de tensão, com empurrões e ameaças à mistura. Além de ser expulso, Dany Jean partiu um banco de plástico no caminho para o balneário.

No banco do Torreense, o avançado Drammeh também viu o cartão vermelho. No outro banco, o defesa Pedro Barcelos também recebeu ordem de expulsão.

O triunfo permite ao Académico reforçar o segundo lugar, com 35 pontos, seis de vantagem sobre o Torreense (4.º). Na próxima jornada, na sexta-feira (18h), os viseenses visitam o FC Porto B (12.º).

Por sua vez, o Torrense aponta à visita a Fafe, na quarta-feira (20h15), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.