A academia de futebol do Sporting vai passar a designar-se Academia Cristiano Ronaldo, em homenagem ao futebolista português que despontou no clube verde e branco.

Até agora formalmente designada de Academia Sporting, a infraestrutura localizada em Alcochete vai ter a inauguração oficial «em data a anunciar» e «assim que as condições o permitam», referiu o clube leonino, em comunicado oficial.

Ronaldo, atualmente na Juventus, após ter feito grande parte da carreira no Real Madrid e no Manchester United, esteve no Sporting entre 1997 e 2003, dos 12 aos 18 anos de idade. A estreia na equipa sénior, pela qual fez 31 jogos e cinco golos, foi a 14 de agosto de 2002, ante o Inter de Milão.

«A academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos», destaca o Sporting, na mesma nota oficial, na qual refere que a homenagem a Ronaldo «enquadra-se num projeto de reconhecimento a várias referências do clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes», numa lista a ser «anunciada brevemente».