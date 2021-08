O Sporting voltou a treinar este domingo, poucas horas depois da vitória sobre o Sp. Braga, fora de casa. Como é habitual nestas circunstâncias, os onze titulares do jogo do Municipal de Braga realizaram trabalho de recuperação na Academia.

Os restantes jogadores do plantel sportinguista treinaram normalmente sob as ordens de Ruben Amorim, numa sessão de trabalho que só não contou com Nuno Mendes, que continua a ser a única baixa por lesão.

O plantel goza esta segunda-feira de um dia de folga, voltando ao trabalho na terça-feira às 10 horas.