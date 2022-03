Afinal o Benfica é que tem a formação mais lucrativa do mundo.

O CIES (Observatório do Futebol) detetou falhas no estudo que apresentou na segunda-feira, e entretanto fez uma atualização da lista de academias mais rentáveis, com base nas verbas provenientes da venda de jogadores da formação, desde 2015.

O Benfica aparecia inicialmente na quinta posição, com uma receita de 202 milhões de euros, mas agora lidera a tabela, com 379 milhões de euros.

Na segunda posição aparece o Real Madrid (330 milhões de euros), e depois o Mónaco, que passou de líder para terceiro classificado (285 milhões de euros).

O Sporting estava na 12.ª posição, na lista original, mas agora sobe para o 9.º lugar, com 209 milhões de euros.

O FC Porto passa da 41.ª para a 21.ª posição, com 136 milhões de euros.

Veja a lista atualizada, na galeria associada ao artigo.