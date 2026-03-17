Titular indiscutível na Académica de Coimbra, o neto de Aníbal Cavaco Silva – o médio António Luís Cavaco Silva Sá Montez – brilhou na vitória caseira da Briosa sobre o Mafra (2-0), na sexta jornada da fase de subida da Liga 3.

No domingo, o trinco de 24 anos – também apto para jogar a defesa central – atingiu o terceiro golo em 22 jogos nesta época, sendo distinguido como o melhor em campo. A viver a segunda época em Coimbra, Montez fez formação na B SAD e representou a equipa principal do Vitória de Setúbal em 2023/24.

Com um jogo em atraso, Académica e Amarante lideram a fase de subida à II Liga, com 12 pontos, um de vantagem sobre o Belenenses.

No domingo, às 13 horas, o Amarante recebe o Vitória de Guimarães B (4.º), enquanto a Académica visita o Trofense (5.º) às 17h30. Por sua vez, o Mafra é oitavo e último, com quatro pontos, e recebe o Belenenses (3.º), também no domingo (20h). Antes, no sábado (17h), o Varzim (6.º) recebe o U. Santarém (5.º).