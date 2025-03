A Académica recorreu às redes sociais para denunciar insultos racistas e xenófobos proferidos contra o médio Gabriel Santos e o avançado Lucas Ferreira. De acordo com a publicação da Briosa, nesta segunda-feira, os jovens brasileiros, de 16 anos, foram visados por um jogador da Sanjoanense.

Os incidentes – que obrigaram à interrupção da partida – remontam à tarde de sábado, durante a 7.ª jornada da fase de manutenção no Nacional de Juvenis (Sub-17), em Coimbra. O encontro foi vencido pelo emblema de São João da Madeira (1-2).

«Os jogadores da formação da Académica foram vítimas de insultos discriminatórios por parte de um adversário durante uma partida oficial frente à Sanjoanense. Gabriel foi alvo de comentários xenófobos, enquanto Lucas foi vítima de insultos racistas. A situação foi de tal gravidade que o árbitro interrompeu o jogo e, durante alguns minutos, esteve à conversa com os capitães e treinadores.»

«A Académica repudia veementemente qualquer forma de racismo e xenofobia e manifesta total apoio aos seus atletas. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e fair play, e não há lugar para o preconceito dentro ou fora das quatro linhas.»

«Perante a gravidade dos acontecimentos, a Académica vai apresentar a respetiva participação disciplinar junto da Federação Portuguesa de Futebol. Que este episódio sirva de alerta para que todos os clubes, entidades e adeptos continuem a lutar por um futebol verdadeiramente igual.»

A Académica ocupa o 3.º lugar da fase de manutenção no Nacional de Juvenis, com 14 pontos, mais quatro do que a Sanjoanense (5.ª). Em lugar de descida estão Tondela, Boavista e Sacavenense (10.º).