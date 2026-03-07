A Académica atingiu a segunda vitória consecutiva na visita ao Varzim (1-0), na quinta jornada da fase de subida da Liga 3. Neste sábado, os estudantes agarraram os três pontos graças a Edson Farias, que desfez o nulo aos 69 minutos. O experiente lateral de 34 anos estreou-se a marcar na época com um golaço.

Assim, a Briosa lidera com nove pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães B, que neste domingo (11h) visita o Mafra (7.º). No calendário da Académica segue-se a receção ao Mafra, a 15 de março.

Quanto ao Varzim, os poveiros encaixaram a segunda derrota consecutiva, registando seis pontos no terceiro lugar. Segue-se a visita ao Belenenses (6.º), no sábado (20h).