Académica e Amarante empataram a um golo na nona ronda da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Neste domingo, em Coimbra, os anfitriões até se adiantaram pelo avançado Cuba, aos 15 minutos, mas o Amarante empatou antes do intervalo. Estavam decorridos 43 minutos quando o avançado Tiago Ventura restabeleceu a igualdade.

 

Assim, o Amarante continua na liderança, com 20 pontos, dois de vantagem sobre o Belenenses (2.º). A Académica não vence há três jornadas e é terceira classificada, com 17 pontos, três sobre o Vitória de Guimarães B.

De recordar que os dois melhores classificados sobem à II Liga, enquanto o terceiro classificado disputa o play-off.

No domingo, o Amarante visita o Mafra (5.º), enquanto a Académica recebe o Belenenses.

Classificação da fase de apuramento de campeão da Liga 3:

1.º - Amarante, 20 pontos

2.º - Belenenses, 18 pontos

3.ª – Académica, 17 pontos

4.º - Vitória B, 14 pontos

5.º - Mafra, 10 pontos

6.º - Varzim, 9 pontos

7.º - Trofense, 8 pontos

8.º - U. Santarém, 6 pontos

