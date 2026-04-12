VÍDEO: Amarante empata em Coimbra e segura liderança da Liga 3
Académica encerra jornada no lugar de play-off, atrás de Belenenses e Amarante
Académica encerra jornada no lugar de play-off, atrás de Belenenses e Amarante
Académica e Amarante empataram a um golo na nona ronda da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Neste domingo, em Coimbra, os anfitriões até se adiantaram pelo avançado Cuba, aos 15 minutos, mas o Amarante empatou antes do intervalo. Estavam decorridos 43 minutos quando o avançado Tiago Ventura restabeleceu a igualdade.
Assim, o Amarante continua na liderança, com 20 pontos, dois de vantagem sobre o Belenenses (2.º). A Académica não vence há três jornadas e é terceira classificada, com 17 pontos, três sobre o Vitória de Guimarães B.
De recordar que os dois melhores classificados sobem à II Liga, enquanto o terceiro classificado disputa o play-off.
No domingo, o Amarante visita o Mafra (5.º), enquanto a Académica recebe o Belenenses.
Consulte a classificação da fase de apuramento de campeão da Liga 3.
1.º - Amarante, 20 pontos
2.º - Belenenses, 18 pontos
3.ª – Académica, 17 pontos
4.º - Vitória B, 14 pontos
5.º - Mafra, 10 pontos
6.º - Varzim, 9 pontos
7.º - Trofense, 8 pontos
8.º - U. Santarém, 6 pontos