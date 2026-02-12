Inicialmente agendado para domingo, o jogo entre Amarante e Académica de Coimbra, referente à segunda jornada da fase de subida, foi adiado para data a definir.

«Em virtude da tragédia que tem assolado o nosso país, e em concreto Coimbra, o jogo entre Amarante e Académica (...) será adiado. Manifestamos a nossa profunda solidariedade à população de Coimbra, (...) desejando que este período seja ultrapassado o mais rapidamente possível», escreveu o Amarante nas redes sociais.

Ao cabo de uma jornada, Varzim e Académica lideram com três pontos, dois de vantagem sobre Belenenses e Trofense. De recordar que União de Santarém e Mafra ainda não disputaram a ronda inaugural desta fase.