Dia de festa em Coimbra!! A Académica garantiu este sábado o regresso à II Liga, ao vencer o Trofense por 3-0, numa tarde a lembrar os grandes dias de futebol do passado: 26.356 no Estádio Cidade de Coimbra.

Com as bancadas cheias e muito entusiasmo, a Académica não teve problemas em vencer o Trofense, o que lhe permitiiu terminar a fase de subida da Liga 3 na segunda posição, apenas atrás do campeão Amarante.

O Belenenses, apesar de também ter vencido na última jornada, terá agora de disputar o play-off de acesso. Os lisboetas bateram o Mafra por 3-1 e acabaram na terceira posição, fora dos lugares de promoção direta. Assim, a equipa do Restelo terá agora de discutir a subida num play-off frente ao 16.º classificado da II Liga.

Voltando ao Estádio Cidade de Coimbra, importa dizer que a formação academista resolveu cedo a partida diante do Trofense. Leandro Silva inaugurou o marcador aos 21 minutos, através de grande penalidade, seguindo-se os golos de Marco Baixinho, aos 25, e de Marcos Paulo, logo no início da segunda parte, aos 49.

Com este triunfo, a Briosa volta aos campeonatos profissionais quatro temporadas depois da última participação na II Liga, em 2021/22. O conjunto de Coimbra concluiu a fase de subida com 28 pontos, menos três do que o Amarante, que confirmou o título ao vencer fora o Vitória de Guimarães B por 3-1.