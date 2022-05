A Académica de Coimbra manifestou esta segunda-feira a sua «enorme tristeza» pelo falecimento aos 67 anos de Campos Coroa, antigo presidente dos estudantes, que era um «verdadeiro emblema» da instituição.

«Falar de Campos Coroa é falar simplesmente de um verdadeiro emblema da nossa instituição, tal a paixão que por ela nutria e que muitas vezes levava aos limites da racionalidade», lê-se, em comunicado.

Já a Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do seu presidente, Fernando Gomesn, endereçou «as mais sentidas condolências» à família do antigo líder da Briosa, enquanto o presidente da Liga, Pedro Proença, assumiu «enorme tristeza» pela notícia.

«Foi com enorme tristeza que soube do falecimento de Campos Coroa, antigo Presidente da Académica, ex-dirigente que muito se dedicou à sua Briosa. As minhas sentidas condolências à família enlutada, amigos e ao emblema de Coimbra», escreveu, nas redes sociais.