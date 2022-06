O jurista Miguel Ribeiro, de 51 anos, venceu sábado as eleições para a direção da Académica – Organismo Autónomo de Futebol (OAF), derrotando o atual presidente Pedro Roxo.

O candidato da Lista C obteve 625 dos votos contra 458 da Lista D, registando-se ainda 46 votos brancos e 21 nulos.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Ribeiro apelou à união em torno do clube e reiterou a proposta eleitoral de colocar a «Briosa» na I Liga no final do mandato de três anos.

«Vamos tentar elevar a Académica para o patamar que merece. Uma cidade como Coimbra não pode ter um clube na Liga 3, ainda mais um clube com a história e a expressão da Académica», frisou.

O antigo diretor-geral da formação do clube, entre 2011 e 2016, pretende «unir a Académica de uma vez por todas, porque só unida é que consegue ser forte».

«A Académica tem de voltar a ser o clube de Coimbra para o mundo. Temos de ser ambiciosos para conseguirmos trazer a cidade e a academia para nós e daqui para o mundo», sublinhou o novo presidente.

O candidato vencedor, que tinha como lema uma «Académica com Futuro», aposta na recuperação financeira a curto, médio e longo prazo com base num empréstimo com duração de três anos e na criação de uma SAD baseada nos sócios e nas empresas da região e nacionais.

A lista C foi também a mais votada para a Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Académico.

A Académica era liderada desde há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, superando a oposição do médico Joaquim Reis.

Os estudantes desceram esta época à Liga 3, ao fim de 88 épocas consecutivas entre o primeiro e segundo escalões de futebol nacionais, como último classificado da II Liga de futebol, com somente 17 pontos, fruto de apenas três vitórias e oito empates, além de 23 derrotas.