No dia em que a Académica viu confirmada a descida à Liga 3, Sérgio Conceição fez questão de deixar uma palavra às gentes de Coimbra e a todos os simpatizantes e adeptos do clube.



«Torcer pelo Benfica no dérbi? Não, torço para que toda a gente tenha uma Boa Páscoa. Quero mandar um abraço sentido para Coimbra, em particular para os sócios e pessoas da Académica. Tenho um carinho muito grande pelo clube, comecei a jogar lá aos nove anos. Não esqueço os anos que lá passei e a formação que fiz na Brisoa. É hora de tirar a gravata e arregaçar as mangas. As pessoas de Coimbra têm de juntar-se ao clube porque merece», referiu, na flash interview da SportTV.



Já na sala de imprensa, no rescaldo da goleada ao Portimonense, o treinador do FC Porto voltou a falar sobre a Briosa e mostrou-se disponível para contribuir para que os estudantes regressem à elite do futebol nacional.



«Tenho grande tristeza por um clube como a Académica descer de divisão. Passei seis anos da minha formação no clube. Envio um abraço para Coimbra e para todos os adeptos e simpatizantes do clube. Um futebol forte tem de ter a Académica num patamar forte. Sinto muito esta descida. Parece-me que as pessoas estão desligadas de um grande clube. Temos de voltar a abraçar a Briosa para a colocar onde merece. Se for preciso darei o meu contributo com todo o gosto», disse aos jornalistas.



Recorde-se que a formação estudante empatou sem golos, este sábado de manhã, contra o Penafiel e ficou matematicamente despromovida ao terceiro escalão.