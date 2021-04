Zé Castro regressou este domingo à competição, marcou um dos golos da vitória da Académica na visita ao Casa Pia (0-3) e não conseguiu segurar as lágrimas. O experiente defesa-central, atualmente com 38 anos, esteve afastado da competição durante mais de seis meses.



O capitão da Académica lesionou-se a 4 de outubro de 2020 e realizou o primeiro jogo de 2021 em Pina Manique. Depois de marcar o segundo golo da equipa de Coimbra, na conversão de um castigo máximo, ajoelhou-se e chorou, recordando certamente o calvário que atravessou.



O internacional português regressou à Académica em 2017, após onze anos no futebol espanhol.