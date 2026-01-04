A Académica goleou na visita à Tapadinha e ao Atlético (4-1), na 15.ª jornada da Série B da Liga 3. Todavia, o encontro deste domingo ficou marcado pela queda de um muro junto à bancada onde estiveram os adeptos visitantes. Depois de o extremo Miguel Barandas inaugurar o marcador a favor dos anfitriões, aos 27 minutos, o médio António Montez restabeleceu a igualdade ao minuto 40. Ao atingir o segundo golo na época, o neto de Aníbal Cavaco Silva assistiu na primeira fila à festa dos mais de 550 adeptos da Briosa.

Nesse momento de euforia, um pequeno muro de tijolos que separa o relvado da bancada cedeu, pelo que dezenas de adeptos caíram. O momento é percetível no resumo disponibilizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo apurou o Maisfutebol, a equipa médica da Académica e a corporação de bombeiros acorreram de imediato ao local. Foram registados cinco feridos ligeiros, mas apenas um precisou de ser suturado na cabeça, com dois pontos. O encontro esteve interrompido durante alguns minutos e a equipa de segurança pediu aos adeptos visitantes que recuassem alguns metros.

Quanto ao jogo, a reviravolta da Académica foi protagonizada por Rodrigo Cascavel, extremo de 20 anos – emprestado pelo Tondela – que marcou aos 45+7, 47 e 52 minutos. Assim, o vimaranense leva quatro golos e uma assistência em 13 jogos na Liga 3.

Na tabela da Série B, a Académica é terceira classificada com 24 pontos, quatro de vantagem sobre Atlético (4.º) e União de Santarém (5.º). No topo deste grupo continua o Belenenses, com 32 pontos, e apenas quatro equipas avançam para a fase de apuramento de campeão. De lembrar que a Académica deixou a II Liga em maio de 2022.