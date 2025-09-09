A Académica anunciou esta terça-feira que está de luto pelo falecimento de Luís Olivar Castanheira de Oliveira, sócio número um da instituição e ex-dirigente, que morreu aos 93 anos.

A sua ligação à briosa começou em 1939, depois da conquista da Taça de Portugal pela equipa estudantil. Apesar de ser filho de um adepto do FC Porto, decidiu tornar-se sócio da Académica, mantendo-se associado durante 79 anos.

Dentro do clube exerceu funções distintas, com destaque no basquetebol, hóquei em patins e no futebol. Enquanto a saúde permitiu, foi presença assídua nos jogos da Académica.

A Académica recorda-o como «exemplo de lealdade, paixão e devoção» que transmitiu o seu legado à família.

Leia aqui o comunicado da Académica:

«A Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Olivar Castanheira de Oliveira, aos 93 anos, sócio mais antigo da nossa instituição.

Académico de corpo inteiro, Luís Olivar Castanheira de Oliveira dedicou quase oito décadas da sua vida à Briosa. Fez parte do Conselho Fiscal eleito a 11 de julho de 1975 e foi suplente no Conselho Fiscal que tomou posse a 22 de dezembro de 1978, dando o seu contributo à vida associativa em diferentes momentos.

Admitido como sócio a 1 de setembro de 1946, a sua ligação à Académica nasceu após a conquista da Taça de Portugal de 1939 e nunca mais se quebrou. Durante quase 80 anos de associado, foi exemplo de lealdade, paixão e devoção, transmitindo esse legado à sua família e perpetuando o Espírito Académico de geração em geração.

O seu falecimento enche de pesar toda a família académica, que vê partir um dos seus símbolos mais fiéis, cuja vida se confunde com a própria história da Académica.

À família e amigos enlutados, a Associação Académica de Coimbra-OAF endereça as mais sentidas condolências, unindo-se ao luto e à homenagem devida a um Académico exemplar, cuja memória permanecerá para sempre ligada à Briosa.

O velório realiza-se hoje, a partir das 15h30, na Capela de Nossa Senhora de Lurdes. O funeral terá lugar amanhã.

Coimbra, 9 de setembro de 2025

A Direção da AAC-OAF»