O Nacional recuperou a liderança da II Liga neste domingo, ao vencer a Académica por 1-0.

João Vigário marcou o único golo do encontro (67m), possibilitando assim a ultrapassagem ao Farense, que tinha derrotado o Vilafranquense na abertura da jornada.

O Nacional soma agora 46 pontos, mais dois do que o Farense, e mais sete do que o Mafra, que derrotou o Penafiel com um golo de Zé Tiago (18m).

O Varzim foi à Cova da Piedade vencer por 2-1, com golos de Leonardo Ruiz (30m) e George (84m). Miguel Rosa marcou o tento de honra da equipa da casa (90m).

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO