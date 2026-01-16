O Académico de Viseu alcançou a segunda vitória consecutiva na II Liga, nesta sexta-feira, na receção à União de Leiria (2-0). Em encontro da 18.ª jornada, o primeiro golo foi apontado pelo avançado André Clóvis aos 19 segundos da segunda parte. Entre ressaltos, o médio Luís Silva despachou de qualquer forma, acabando por servir à corrida do ponta de lança, que acelerou a solo até à área e inaugurou o marcador.

Ainda que a União de Leiria tenha reforçado a pressão ofensiva, a vantagem dos “Viriatos” permaneceu intacta. O emblema do Lis estreou o defesa Marcelo – ex-Moreirense – e o central foi titular.

Em cima do derradeiro apito, aos 90+2m, Clóvis bisou, aproveitando o desequilíbrio dos visitantes. O ponta de lança atingiu o 17.º golo na época e reforçou a liderança entre os artilheiros da II Liga. O avançado brasileiro leva 14 golos no campeonato, sete de vantagem sobre Tamble Monteiro (Portimonense), Zamora (Ac. Viseu), Carlos Daniel (Marítimo) e Roberto (Desp. Chaves).

Este desfecho permite ao Académico de Viseu reforçar o segundo lugar, com 32 pontos, a quatro do líder Marítimo. Segue-se a visita ao Paços de Ferreira (14.º), na sexta-feira (18h).

Por sua vez, a União de Leiria continua no sétimo posto, com 24 pontos, e aponta à receção ao Vizela (4.º) – emblema em lugar de play-off de subida, com 27 pontos – na quarta-feira (18h). Este é um encontro atrasado da 16.ª jornada.