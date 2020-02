O FC Porto está na final da Taça de Portugal depois de vencer o Académico Viseu por 3-0 na segunda mão das meias-finais.

A jogar em casa, os portistas marcaram através de uma grande penalidade convertida por Alex Telles, aos 19 minutos.

Na segunda parte, Zé Luís aumentou para 2-0 aos 64 minutos e Sérgio Oliveira fechou as contas do jogo ao marcar o terceiro dos dragões aos 73 minutos.

Assim, o FC Porto elimina os viseenses com um total de 4-1 nos dois jogos e marca encontro com o rival Benfica. A última vez que as duas equipas estiveram na final da prova foi em 2003/04.

