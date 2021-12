O FC Porto B recebeu e venceu o Académico Viseu por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da II Liga, resultado que permite à equipa comandada por António Folha subir até ao 10.º lugar da classificação.

Um jogo equilibrado em Gaia com o experiente Silvestre Varela, de 36 anos, a desbloquear o marcador, ao minuto 73, a passe de Vasco Sousa.

Com o quinto triunfo da temporada, o FC Porto B sobe ao décimo lugar da classificação, com um total de 21 pontos, mais quatro do que o Académico que segue na 13.ª posição.