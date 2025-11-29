VÍDEO: Ac. Viseu vence Penafiel e sobe a lugar de subida direta
André Clóvis continua de mira afinada e viseenses reforçam candidatura
André Clóvis continua de mira afinada e viseenses reforçam candidatura
Na ressaca da eliminação na Taça de Portugal – nos penáltis, na Vila das Aves – o Académico de Viseu registou a quinta vitória consecutiva na II Liga, desta feita na receção ao Penafiel (2-0).
O nulo apenas foi desfeito ao minuto 63 pelo avançado André Clóvis, que beneficiou de sucessivos desvios da bola no poste e no guarda-redes Joan Femenías. Assim, o ponta de lança de 28 anos reforçou a liderança entre os melhores marcadores do campeonato, com 12 golos na prova – 15 na época. A vantagem animou os “Viriatos”, que encerraram a contenda aos 82 minutos, quando o defesa Rúben Pereira ganhou nas alturas e cabeceou com eficácia.
Assim, o Ac. Viseu sobe ao terceiro lugar, com 21 pontos, a dois dos líderes Marítimo e Sporting B. Ou seja, os viseenses estão em posto de promoção direita, enquanto o Torreense (4.º) ocupa o lugar de play-off. No calendário do Académico segue-se a visita ao Feirense (13.º), a 7 de dezembro.
Quanto ao Penafiel, é 10.º classificado com 13 pontos, dois de diferença para os lugares de descida. Ao cabo de duas derrotas consecutivas, segue-se a receção à União de Leiria (6.ª), na sexta-feira (18h).