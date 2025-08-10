Ao inaugurar o marcador na visita à União de Leiria, na jornada inaugural da II Liga, André Clóvis dedicou o golo a Jorge Costa, antigo treinador do Académico de Viseu. O “Bicho” orientou os “Viriatos” na época 2022/23, com 20 vitórias em 34 jogos, antes de rumar ao AVS – emblema que viria a promover à Liga.

Jorge Costa faleceu na terça-feira aos 53 anos.