No dia em que foi eleito o melhor jogador da II Liga pela terceira vez em quatro possíveis, André Clóvis mostrou em Tondela mais uma vez toda a sua qualidade.

O avançado brasileiro do Ac. Viseu inaugurou o marcador no dérbi viseense com um golaço de fazer levantar qualquer estádio de futebol.

O melhor é mesmo ver: