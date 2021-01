A Académica foi ganhar a Arouca por 2-0, nesta terça-feira, e assumiu o segundo lugar da II Liga.

Mohamed Bouldini (32m) e Rafael Furtado (88m) apontaram os golos da Briosa, que passou assim a somar 28 pontos, a cinco do líder Estoril, mas agora com mais um ponto do que o Feirense, que no domingo foi derrotado em casa pelo Vizela.

O Arouca podia apanhar a Académica, em caso de vitória, mas fica pelos 22 pontos, na sétima posição.

No outro jogo desta terça-feira houve empate a um golo entre Académico de Viseu e Casa Pia, com dois golos perto do fim.

Os gansos adiantaram-se no marcador ao minuto 82, com um golo de Saviour Godwin, mas o Académico ainda evitou a derrota com um tento de Carter (90m).

O Casa Pia está na nona posição, com 18 pontos, mais três do que o Académico, que é 14.º classificado.