O Académico de Viseu foi multado em 1.785 euros por avaria na bomba de água do sistema de rega do Estádio do Fontelo, no jogo do último domingo, ante o Casa Pia, da 24.ª jornada da II Liga de futebol.

«Informou o delegado visitado José Monteiro e confirmou o diretor de campo, Fábio Mendes, que devido a avaria da bomba de água não foi possível efetuar a rega ao intervalo», pode ler-se, no mapa de castigos publicado esta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Quanto ao jogo, um golo de Anthony Carter valeu o triunfo aos viseenses, por 1-0.