O Vizela foi ao Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada do Académico de Viseu, vencer por 3-1, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

Cassiano deu vantagem à equipa orientada por Álvaro Pacheco ao minuto 33, com Kiki Bondoso a bisar na segunda parte (77m e 86m).

Pelo meio deste «bis» tinha reduzido o Académico, por Paul Ayongo (80m).

O Vizela isola-se assim no segundo lugar da tabela classificativa, com 52 pontos, mais três do que Académica e Desportivo de Chaves, e com onze de atraso para o líder, Estoril.

A equipa de Álvaro Pacheco chegou ainda aos vinte jogos sem perder na II Liga.

O Académico de Viseu fica na 14.ª posição, com 29 pontos, três pontos mais do que a Oliveirense, primeira equipa em zona de despromoção.