O Ac. Viseu vai ficar sem campo para disputar seis dos sete jogos que lhe faltam jogar na condição de visitado na II Liga, já que o Estádio do Fontelo vai entrar em obras.

Segundo fonte do clube confirmou à Lusa, a SAD do Académico foi informada pela autarquia local que não poderá utilizar o Fontelo a partir de 1 de março, o que deixa a equipa da II Liga sem campo para jogar – fica apenas com o habitual campo de treinos para treinar.

Para já, o emblema viseense não tem uma solução com vista aos jogos frente a Benfica B, Varzim, Vizela, FC Porto B, Vilafranquense e Sporting da Covilhã.

De resto, há algum tempo que a Câmara Municipal de Viseu tem na agenda obras no Estádio do Fontelo, com vista à requalificação da pista de atletismo e a mudança do relvado, além da instalação de um novo sistema de rega automática.

O Académico recebe este domingo o Arouca, em jogo da 21.ª jornada da II Liga. Ao que tudo indica, será a última partida que o conjunto de Pedro Duarte realizará esta época no Fontelo.