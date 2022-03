O Estrela da Amadora foi até Aveiro golear o Académico de Viseu, por 4-0, na abertura da 25.ª jornada da II Liga.

Os golos foram apontados por Leandro Tipote (3 min), Madson (21 e 67 min) e Diogo Pinto (37 min).

A vitória permite ao Estrela subir ao nono lugar, ainda que à condição, com 33 pontos.

Os viseenses ocupam a 14.ª posição, com 27 pontos, mais oito que o Sp. Covilhã, que está na posição do play-off de descida, e mais 11 que o Varzim, que está em lugar de descida direta, no penúltimo lugar.