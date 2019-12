Mais dois empates na II Liga, com o Casa Pia a ir buscar um ponto a Santa Maria da Feira (1-1) e o Académico de Viseu a trazer um ponto de Mafra (1-1) em jogos da 14.ª jornada, já depois do Benfica B também ter empatado na Covilhã (2-2).

No Estádio Marcolino de Castro, o Feirense marcou primeiro, por Edson Farias, aos 26 minutos, mas Wilson Kenidy empatou quatro minutos depois e o resultado não voltou a sofrer alterações até final. Um ponto que permite ao Casa Pia passar a partilha o último lugar da classificação com o Cova da Piedade.

A mesma situação em Mafra, com a equipa da casa, terceiro classificado da II Liga, a abrir o marcador, logo aos 4 minutos, por Joel Ferreira, mas depois a permitir o empate do Académico, oito minutos depois, com um autogolo de Ruben Freitas.

Com este resultado, o Mafra volta a perder terreno para Farense e Nacional, os mais fortes candidatos à subida quando estão cumpridas catorze jornadas.

Confira a classificação da II Liga