Um mês e uma semana depois, o Estoril voltou a vencer na II Liga, pondo fim a quatro jornadas seguidas sem triunfos ao receber e bater o Académico de Viseu por 3-0, esta terça-feira, em jogo da 20.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Na primeira parte, André Vidigal fez o 1-0 aos 41 minutos e, já cinco minutos para lá dos 45, de grande penalidade, André Clóvis assinou o 2-0.

Na segunda parte, Gamboa fez o 3-0 final aos 55 minutos, num jogo em que os viseenses acabaram com dez elementos em campo, devido à expulsão de Pica, por acumulação de amarelos, aos 58 minutos.

O adversário do Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal tem agora 41 pontos no segundo lugar. Está a um da liderança da Académica, que tem 42 pontos. O Feirense é terceiro, com 40 pontos.