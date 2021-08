O Académico de Viseu anunciou que a maioria da SAD foi vendida a uma empresa alemã.

Numa publicação nas redes sociais, o emblema beirão explicou quem é a firma germânica.

«A HOBRA GmbH & Co. KG, uma empresa alemã especializada em investimentos desportivos, adquiriu a maioria do capital social da Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD. A empresa concluiu a operação com o presidente e atual acionista maioritário da Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol SAD, António da Silva Albino», lê-se.

O atual líder dos viseenes manter-se-á no Conselho de Administração e como presidente do clube.

«Decidimos de forma consciente por Viseu e pelas suas pessoas. O nosso investimento está planeado como um investimento a longo prazo no futebol português e estamos entusiasmados com a missão de acompanhar o Académico de Viseu e os seus adeptos na sua trajetória futura», afirmou Mariano Maroto Lopez, administrador da HOBRA, à comunicação dos viseenses.

Já António da Silva Albino mostrou-se satisfeito: «Estamos muito contentes por ter encontrado na HOBRA um parceiro que dê estabilidade ao Académico e com o qual o clube possa dar os próximos passos no seu desenvolvimento. Nas nossas conversas com a HOBRA chegámos rapidamente à conclusão de que a empresa e os seus representantes, com a sua abordagem de longo prazo, são uma excelente opção para o Académico e para nós.»