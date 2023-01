O Académico Viseu anunciou esta sexta-feira que deu início aos trabalhos de melhoria do relvado do Estádio do Fontelo, que já deverão estar concluídos para a receção ao FC Porto, no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que está marcado para 8 de fevereiro.

Sérgio Conceição já tinha dito, logo a seguir ao jogo com o Arouca, que o relvado do Fontelo estava «impraticável» e que «todos ganhavam com um relvado um bocadinho melhor». Uma opinião partilhada pelo treinador do Académico, Jorge Costa, que também já tinha dito que o estado do relvado não permitia à equipa «dar bons espetáculos».

O Académico, sob o comando de Jorge Costa, é atualmente um dos candidatos à subida de divisão, já que está no terceiro lugar da II Liga. O conjunto de Viseu está ainda nas meias-finais da Taça da Liga e nos quartos de final da Taça de Portugal – defronta o FC Porto em ambas as eliminatórias.

O clube do Fontelo já tinha anunciado o início das obras de remodelação na passada quarta-feira, explicando que não começaram mais cedo «por força dos constrangimentos provocados pelas recentes e anormais condições meteorológicas».