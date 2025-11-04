O Académico de Viseu recuperou da desvantagem de dois golos e operou uma “remontada” na receção ao Lusitânia de Lourosa (3-2), na tarde desta terça-feira, em encontro da décima jornada da II Liga.

No Fontelo, os “Viriatos” viram o lateral esquerdo Milioransa ser expulso ao décimo minuto, quando atingiu a cara de Fabinho com o pé no ar, deixando o médio a sangrar do nariz.

Uma vez que a falta aconteceu na área, o experiente médio Arsénio aproveitou o penálti para inaugurar o marcador aos 13 minutos. Pouco depois, aos 19m, Fabinho duplicou a vantagem. Após cruzamento do lateral Tiago Cerveira pela esquerda, o médio aproveitou um ressalto e rematou no coração da área. Assim, Arsénio e Fabinho assinaram o primeiro golo nesta edição do campeonato.

A resposta dos anfitriões aconteceu aos 31m, quando o ala Álvaro Zamora aproveitou uma defesa incompleta do guardião Vítor Hugo.

Na etapa complementar, o melhor marcador da competição – André Clóvis – aproveitou uma série de ressaltos na área após um canto cobrado à direita, rematando na pequena área para o nono golo.

Entre trocas, o avançado Miguel Pereira até devolveu a vantagem aos visitantes, mas a jogada desenrolou-se em fora de jogo. De alívio respiraram os centrais Michelis e Anthony Correia, que acumularam erros e ofereceram a oportunidade ao Lourosa.

Na resposta, o extremo Gohi acelerou pela direita, entrou na área e serviu Zamora. Imprevisível, o costarriquenho descartou dois adversários de uma assentada, fletiu para a direita, disparou cruzado e atingiu o quinto golo na II Liga.

Assim, Zamora é o terceiro melhor marcador da prova, somente atrás do avançado Tamble Monteiro (Portimonense) e do colega Clóvis.

O desfecho – a terceira vitória consecutiva – deixa o Viseu no sexto lugar, com 15 pontos, a seis do líder Sporting B e a três dos lugares de promoção direta. No domingo (14h) há visita ao Felgueiras (11.º).

Quanto ao Lusitânia de Lourosa, não vence há quatro rondas e ocupa o 16.º posto, que obriga a disputar o play-off de manutenção. Os “leões” levam 10 pontos, em igualdade com Benfica B (15.º) e Leixões (17.º). Segue-se a receção à União de Leiria (3.ª), no domingo (20h30), de novo em casa emprestada.