O Académico de Viseu retomou a via das vitórias neste sábado, na receção ao Leixões (3-1). Em encontro da 26.ª jornada da II Liga, o Leixões até controlou a primeira parte, com o avançado Bryan Róchez a marcar 19 minutos. Ainda assim, o médio Kahraman restabeleceu a igualdade aos 44 minutos.

Na etapa complementar, o lateral Gustavo Costa completou a reviravolta aos 49 minutos. Entre trocas, Bryan Róchez desentendeu-se com Luís Silva, aplicou uma cotovelada pelas costas e viu o cartão vermelho. Aconteceu ao minuto 71.

Quatro minutos volvidos, André Clóvis foi lançado na profundidade e beneficiou de um escorregão do guarda-redes Gonçalo Tabuaço para aplicar o 3-1. O melhor marcador da II Liga atingiu o 20.º golo na prova, o 23.º em 29 jogos na época.

Assim, o Académico de Viseu reforçou a vice-liderança, com 47 pontos, a três do Marítimo (1.º). No calendário dos “Viriatos” segue-se o duelo com o Lusitânia de Lourosa (7.º), em Oliveira de Azeméis, no sábado (11h).

Quanto ao Leixões, continua na 12.ª posição, com 31 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. A 22 de março há receção ao Paços de Ferreira (16.º).