A Câmara Municipal de Viseu adiou o arranque das obras de requalificação no estádio do Fontelo para 15 de março. Uma decisão que viabiliza a realização do jogo Académico de Viseu-Benfica B, da 24.ª jornada da II Liga.

Em comunicado que a lusa transcreve, a autarquia viseense explica que «as obras de construção das novas pistas de atletismo, rede de rega e da substituição do relvado no Estádio Municipal do Fontelo iniciam-se em 15 de março», ao contrário da data inicialmente prevista [1 de março].

Refira-se que o Académico tinha pedido o adiamento do início das obras de modo a poder receber a equipa secundária dos encarnados no municipal viseense.

A câmara frisa que este atraso va iatirar para final de agosto a disponibilidade do Fontelo em receber jogos.

Além do novo relvado, que vai ser instalado de raiz, com sementeira de relva e com um novo sistema de rega automática, vai também ser feita a repavimentação da pista de atletismo e adquiridos novos equipamentos para a prática e o treino das diversas disciplinas da modalidade.

Acrescenta a autarquia que no Estádio do Fontelo «será também instalada a calha técnica para o reforço da iluminação, esta sob a responsabilidade do Académico» e, posteriormente, «serão ainda construídas duas torres definitivas para as transmissões televisivas».