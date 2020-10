Terminou empatado o Académico de Viseu-Académica, o terceiro dos cinco testes em Portugal com público nas bancadas.

A partida em atraso da primeira jornada da II Liga acabou sem qualquer golo marcado. Nos minutos finais a Académica ainda fez o 1-0, mas o lance foi prontamente anulado pelo árbitro.

Refira-se que a Liga autorizou a presença de 409 espectadores no Estádio do Fontelo, o que corresponde a dez por cento da capacidade do recinto.