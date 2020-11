Académico de Viseu e Penafiel empataram este sábado no duelo inaugural da 10.ª jornada da II Liga, que terminou como começou no marcador: sem golos.

Sem grandes ocasiões de golo, sobressaiu a atuação defensiva de viseenses e durienses no regresso ao campeonato, depois da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na primeira parte, o lance mais perigoso aconteceu aos 24 minutos, com Paná a cabecear perto do poste, após canto de Yuri Araújo no ataque do Académico de Viseu.

Na segunda parte, a equipa da casa foi mais ofensiva, mas não teve capacidade de criar mais à frente, ao passo que o Penafiel foi procurando explorar as investidas do possante Ronaldo Tavares na frente. A equipa de Pedro Ribeiro rematou pela primeira vez aos 58 minutos, num cabeceamento de Paulo Henrique para defesa de Ricardo Fernandes. Logo a seguir, na melhor ocasião, Bruno César rematou por cima na recarga a uma defesa incompleta do guardião dos locais.

Com este empate, o Académico soma oito pontos e deixa, à condição, a zona de descida na II Liga. O Penafiel tem agora 15 pontos e está no sexto lugar, tendo igualado o Desportivo de Chaves.