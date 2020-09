O Estoril regressou esta quinta-feira às vitórias na II Liga, ao triunfar na deslocação ao terreno do Ac. Viseu, por 2-0.

Hugo Basto, aos 13 minutos, e Aziz, aos 25, fizeram os golos da vitória do emblema da Linha.

Com este resultado, o Estoril sobe ao quarto lugar da tabela classificativa, com seis pontos, os mesmos de Benfica B, Feirense e Vizela. Já o Académico é penúltimo, com duas derrotas em outros tantos jogos.