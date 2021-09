Académico de Viseu e Farense empataram, no jogo que encerrou a quinta jornada da II Liga.



Numa partida realizada em Aveiro, os Leões de Faro marcaram primeiro por Falcão depois de Mbaye não ter segurado o cruzamento de Mayambela.



O viriatos apenas reagiram ao golo sofrido no segundo tempo e igualaram a contenda por Vítor Bruno num pontapé forte. O Farense ainda chegou ao 2-1, a quatro minutos do final, por Pedro Henrique.



No entanto, o lateral Vítor Bruno bisou e evitou o desaire do Académico de Viseu. Com este resultado, o Académico de Viseu quebrou um ciclo de três derrotas seguidas e somou o quarto ponto na prova enquanto o Farense tem dois pontos e sem qualquer triunfo.