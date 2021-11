Após quatro jogos sem vencer, o Feirense voltou aos triunfos diante do Académico de Viseu (2-0), no jogo que marcou o fecho da 11.ª jornada da II Liga.



Em Aveiro, os dois conjuntos foram incapazes de desatar o nulo nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, aos 58 minutos, Petkov teve cabeça para dar vantagem aos fogaceiros. Volvidos nove minutos, Vargas fez o golo que confirmou a vitória do emblema de Santa Maria da Feira.



Com esta vitória, o Feirense ultrapassou Rio Ave e Casa Pia e subiu ao segundo lugar da prova. Por seu vez, o Académico de Viseu viu interrompido um ciclo de dois jogos seguidos a ganhar e é 5.º com 16 pontos, os mesmos que Mafra, Penafiel, Estrela da Amadora e Nacional.