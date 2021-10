O Leixões aproximou-se do pódio da II Liga ao vencer o Vilafranquense por 3-1, num dos dois jogos que marcaram o arranque da 9.ª jornada da prova.

Os Bebés do Mar chegaram ao intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de Saponara. O conjunto da casa reagiu no arranque da etapa complementar e igualou a contenda pelo veterano Nené. No entanto, a equipa de José Mota marcou dois golos em 13 minutos por Wendel e Encada e garantiu um triunfo que lhe dá o terceiro lugar em igualdade com Casa Pia e Benfica B.



O Vilafranquense é 16.º com apenas seis pontos, os mesmos que o Varzim, 15.º. Os poveiros perderam em Viseu frente ao Académico por 1-0. João Vasco anotou o tento solitário do encontro logo aos três minutos.

Os viriatos são sétimos colocados ainda que à condição.