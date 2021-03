O Varzim alcançou esta tarde a segunda vitória consecutiva na II Liga, ao vencer (1-0) em casa do Académico de Viseu, em jogo da 26.ª jornada da prova.

Irobiso, com um penálti aos 90+2 minutos, deu os três pontos à equipa visitante, que já tinha falhado um castigo máximo no primeiro tempo, por Isaiah.

Com este resultado, o Varzim deixa à condição os lugares de descida e sobe ao 14.º lugar, com 24 pontos. O Académico é 13.º, com 26.