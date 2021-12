O Benfica B cimentou esta tarde a liderança na II Liga, ao vencer na deslocação ao terreno (emprestado) do Académico de Viseu, por 1-0.

No Estádio Municipal de Aveiro, um golaço de Úmaro Embaló, aos dez minutos, após passe de Sandro Cruz, decidiu a partida a favor dos encarnados.

O golaço de Embaló:

Com este resultado, o Benfica segue agora no primeiro lugar da tabela classificativa com 32 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Casa Pia. O Académico está em 13.º, com 17 pontos.