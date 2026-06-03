O Académico de Viseu anunciou esta quarta-feira que está a desenvolver, em estreita articulação com o Município de Viseu, um conjunto de intervenções e projetos de melhoria no Estádio Municipal do Fontelo, tendo em vista o regresso à I Liga na próxima época.

Garantida a histórica subida, 37 anos depois da última presença no principal escalão, o clube prepara-se agora para adequar o histórico recinto às exigências da competição e, ao mesmo tempo, proporcionar melhores condições aos adeptos.

Segundo informa o clube, as intervenções em curso «abrangem diversas áreas do estádio e têm como principais objetivos reforçar os níveis de conforto, hospitalidade, funcionalidade e segurança para adeptos, atletas, parceiros e demais entidades que visitem o Fontelo ao longo da temporada».

Entre os trabalhos já em desenvolvimento destacam-se a renovação e criação de novos espaços de casas de banho destinados ao público; a modernização e ampliação das zonas de bar e restauração existentes nas bancadas; a renovação dos espaços de trabalho dedicados aos órgãos de comunicação social; e a instalação de uma nova vedação exterior, reforçando a proteção e segurança de todo o recinto.