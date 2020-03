O Académico de Viseu anunciou a rescisão de contrato por mútuo acordo com Seong-Hwan Yang.

O clube beirão não revelou o motivo para a quebra do vínculo, mas o jogador de 25 anos informou através das redes sociais que está de regresso à Coreia do Sul devido à pandemia do novo coronavírus.

Seong-Hwan Yang estava no Académico de Viseu desde o início da época, tendo realizado seis jogos.