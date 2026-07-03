O Académico anunciou, esta sexta-feira, que Cihan Kahraman está de saída do clube, após as negociações para a renovação caírem por terra.

«Concluído um processo negocial em que se esgotaram os esforços possíveis, entre as duas partes, tendo em vista a concretização de um objetivo, comum, de continuidade do jogador no plantel, Cihan Kahraman termina a ligação ao Académico», explica o clube, em comunicado.

Em Portugal desde a temporada 2023/2024, quando se transferiu do Samsunspor para a formação de Viseu, Kahraman teve um papel fundamental na subida da equipa à Liga, totalizando cinco golos e oito assistências em 32 jogos.

Na nota oficial, o Académico de Viseu agradeceu, ainda, ao jogador «pelos serviços prestados ao longo das últimas três temporadas».