A Académica sofreu, mas venceu este domingo o Académico de Viseu, por 2-1, no Estádio Cidade de Coimbra, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Após uma primeira parte sem golos, a Académica inaugurou o marcador numa grande penalidade apontada por Bruno Teles, aos 52 minutos.

O Académico de Viseu conseguiu responder à desvantagem da melhor forma, empatando por Paul Ayongo, aos 62 minutos. Contudo, a equipa viseense sofreu uma contrariedade ao minuto 74, com a expulsão de Joel, que tinha entrado cinco minutos antes para o lugar de Luisinho.

A Briosa intensificou a pressão pela vitória, até esteve perto de sofrer a reviravolta, mas conseguiu mesmo marcar para selar os três pontos, num pontapé de pé esquerdo de Bruno Teles, aos 88 minutos, para o bis na partida, decisivo nas contas finais.

Com este resultado, a Académica volta às vitórias após dois empates e repõe o segundo lugar – agora com 36 pontos - perdido no sábado, à condição, para o Feirense, terceiro com 34 pontos. Fica a dois do líder Estoril, que só defronta o Arouca na terça-feira. Na próxima jornada, há precisamente um Estoril-Académica.

Já este domingo, houve empate entre Vilafranquense e Benfica B.