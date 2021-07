Romário Baró continua a estar em destaque na pré-época do FC Porto e voltou a marcar. O médio internacional jovem por Portugal fez um dos golos do triunfo por 3-2 sobre o Académico de Viseu, esta manhã, no centro de treinos do Olival, e o lance foi partilhado pelos dragões.

De referir que a equipa da II Liga se adiantou no marcador com golos aos 20 e aos 26 minutos, mas os azuis e brancos conseguiram dar a volta ao marcador: reduziram fruto de um autogolo (28m), Evanilson fez o 2-2 (36m), antes de Baró, aos 88m, consumar a reviravolta.