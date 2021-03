O Ac. Viseu regularizou a situação salarial e entregou dentro do prazo a entrega da documentação na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que comprova a inexistência de dívidas no seu plantel profissional, confirmou fonte da SAD viseense citada pela agência Lusa.

O clube da II Liga não tinha comprovado o cumprimento salarial a jogadores e treinadores referente aos meses de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021 dentro da data limite de 15 de março. O Ac. Viseu foi por isso notificado pela LPFP para que, até 31 de março, fizesse a entrega da documentação em falta, o que, segundo a mesma fonte, «já foi feito».

Por resolver está ainda a situação do estádio onde o clube vai jogar as últimas jornadas na condição de visitado - Vizela, FC Porto B, Vilafranquense e Sporting da Covilhã -, depois do arranque das obras de requalificação do Estádio do Fontelo, casa habitual dos beirões.

O estádio vai receber um novo relvado e uma nova pista sintética de atletismo e as obras vão prolongar-se ao longo dos próximos meses, mantendo-se o estádio de Aveiro no topo das prioridades.